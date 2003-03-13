Нужно сделать 4 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт25 заявок263 просмотра

Есть 4 фото кастрюль и 4 фото коробок. нужно сделать 4 фото кастрюль вместе с коробками для прайс листа. можно подложить фон.

13 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

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