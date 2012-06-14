Слить две фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки127 просмотров

Добрый день. Мне нужно соединить две фото в фотошопе. Чтобы одна плавно переходила в другую - как - нибудь покрасивее, на ваша усмотрение

13 лет назад
chilisporting
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

PuddingBrush
Браш 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$5
1 день
Работа ребят очень понравилась. В дальнейшем надеюсь на сотрудничество. Всем рекомендую. Сделали качественно и быстро.
Очень хороший заказчик, приятный в общении, оплата своевременная!! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

PuddingBrush
Браш 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад