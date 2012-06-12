Убрать фон с 4-х фото

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок173 просмотра

Нужно убрать фон с 4х фото. Без потери качества.

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отлично выполнено. Спасибо.
Четкое задание. Четкие сроки. Четкая оплата. Как следствие - в зачетке заказчика стоит десяточка от исполнителя. Я доволен.

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allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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