Обработать 6 лого

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок220 просмотров

В приложении,архив 6 лого !

Исходников нету,возможно есть некоторые более лучшего качества в интернете.

Необходимо привести их в соответствии с картинкой что в приложении они так же будут в ряд размещаться на сайте.

Примерно все одного размера сделать и одну версию цветную одну так же чб как на картинке.

Сроки- сегодня.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель ! Оперативно и качественно ! Всегда на связи ! Спасибо Алишер !
Большое спасибо за заказ. Был рад сотрудничать с таким именитым, опытным заказчиком, как Иван. Четкие цели, быстрое реагирование.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад