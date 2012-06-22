Обработать 6 лого

В приложении,архив 6 лого !

Исходников нету,возможно есть некоторые более лучшего качества в интернете.

Необходимо привести их в соответствии с картинкой что в приложении они так же будут в ряд размещаться на сайте.

Примерно все одного размера сделать и одну версию цветную одну так же чб как на картинке.

Сроки- сегодня.