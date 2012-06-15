Уменьшение фотографии с сохранением качества

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки187 просмотров

Требуется:

Адаптировать прикрепленное фото под размер 63*44 мм в векторе, все шрифты перевести в кривые!

Сохранить качество - макет для печатной версии журнала.

Оплату гарантирую - Яндекс Деньги, WMZ или WMR.

13 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Спасибо за оперативность и качество работы! Задание: загнать в вектор картинку, подобрать шрифт и загнать в кривые. Уменьшить до требуемых размеров.
Отличный заказчик. ТЗ понятное, оплата своевременная и честная. Буду рада с Вами еще сотрудничать.

Заявки фрилансеров

pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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