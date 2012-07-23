Создать эффект "переливного" календарика

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Завершен8 заявок243 просмотра

Есть две фотографии одного календарика. Нужно попробовать совместить их чтоб на выходе получилось "переливание" одной картинки в другу. По циклу

Картинок много. Порядка 500 календариков (исходных картинок 1000)

Ваша цена за 100 шт готовых работ.

Выбор исполнителя по результатам обработки примера во вложении

13 лет назад
KatyEkb
46 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Замечательно. быстро и качественно. рекомендую
Четко поставлена задача, своевременная оплата. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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