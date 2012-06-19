Обработка изображения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок293 просмотра

Добрый!

Нужно создать одно изображение в стиле черно-белого эскиза - страница-заглушка на сайт, на время создания самого сайта.

Исходники - простой коллаж из панорам Праги - что то из - Пражский Град, Старомнестская площадь, Карлов мост (берём на яндексе), и посередине пара определенных туристов ))

Промежуточные наброски надо согласовать со мной

Результат JPG должен быть размером 1280х720 и 800х600 с разрешением 72 (web)

Рабочий PSD также необходимо предоставить.

13 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Яков специалист своего дела. С душой относится к работе. Работает быстро, глупых вопросов не задаёт, не динамит. Спасибо. Рекомендую!
Если коротко: серьёзный, толковый заказчик (а это 50% успеха), оплата - моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад