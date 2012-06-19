Обработка изображения

Добрый!

Нужно создать одно изображение в стиле черно-белого эскиза - страница-заглушка на сайт, на время создания самого сайта.

Исходники - простой коллаж из панорам Праги - что то из - Пражский Град, Старомнестская площадь, Карлов мост (берём на яндексе), и посередине пара определенных туристов ))

Промежуточные наброски надо согласовать со мной

Результат JPG должен быть размером 1280х720 и 800х600 с разрешением 72 (web)

Рабочий PSD также необходимо предоставить.