Обработка фотографий продукции для интернет магазина. Работа заключается в вырезании, минимальной цветовой обработки, наложение лого. Объём работы 3000-5000 фото. Предложения высылать на [email protected] Спасибо
Обработка изображения
Добрый!
Нужно создать одно изображение в стиле черно-белого эскиза - страница-заглушка на сайт, на время создания самого сайта.
Исходники - простой коллаж из панорам Праги - что то из - Пражский Град, Старомнестская площадь, Карлов мост (берём на яндексе), и посередине пара определенных туристов ))
Промежуточные наброски надо согласовать со мной
Результат JPG должен быть размером 1280х720 и 800х600 с разрешением 72 (web)
Рабочий PSD также необходимо предоставить.
Выбранный исполнитель
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