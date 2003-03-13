Обработка фотографий для интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок528 просмотров

Обработка фотографий продукции для интернет магазина. Работа заключается в вырезании, минимальной цветовой обработки, наложение лого. Объём работы 3000-5000 фото. Предложения высылать на [email protected] Спасибо

13 лет назад
alexlili
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Уникализировать изображения на сайте

    На первом сайте http://dobrobut.biz.ua всего 38 страниц где нужно побеспокоится об этом. Потом аналогичные работы дам для других сайтов. Уникальность проверяем сервисом http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&amp;tab=wi кликая на фотоаппарате ...

    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Уменьшение фотографии с сохранением качества

    Требуется: Адаптировать прикрепленное фото под размер 63*44 мм в векторе, все шрифты перевести в кривые! Сохранить качество - макет для печатной версии журнала. Оплату гарантирую - Яндекс Деньги, WMZ или WMR.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработать 6 лого

    $15

    В приложении,архив 6 лого ! Исходников нету,возможно есть некоторые более лучшего качества в интернете. Необходимо привести их в соответствии с картинкой что в приложении они так же будут в ряд размещаться на ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ретушь фото

    Задача по ретуши фотографий - около 500 шт. Необходимо убрать мелкие ляпы на технике, протравить белый фон, формат фотографий в raw. Подтвердите готовность тестовой работы с 1 фотографией. Просьба указать ...

    Обработка фотографий41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографии

    Добрый день. Необходимо обработать фотографию так, чтобы на выходе получилась такая картинка, как будто съемка проводилась в профессиональной студии. Также нужно "покрасить" жилетку и правильно убрать фон. Покрасить жилетку надо ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад