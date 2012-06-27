Добрый! Нужно создать одно изображение в стиле черно-белого эскиза - страница-заглушка на сайт, на время создания самого сайта. Исходники - простой коллаж из панорам Праги - что то из - Пражский ...
Нарезать и обработать картинки
Приветствую.
Имеется svg-файл с картой России, на которой показаны границы отдельных регионов.
Всего регионов, по моим подсчетам, 85 (могу ошибаться).
Нужно для каждого региона сделать картинку, на которой он будет выделен каким-то ярким цветом.
Картинки эти планируется показывать на небольшом экране мобильного телефона, поэтому, если брать всю карту, некоторые регионы могут получиться очень маленькими.
Предлагаю брать где-то треть карты (обрезать по прямой) в нужным регионом. Нужный регион подсвечивать. Остальные регионы, вокруг него, остаются прозрачными (с белым контуром).
Коды регионов на карте тоже написаны белым цветом.
Ширина каждой такой картинки - 470 пикселей. Высота - нужно обсудить, какая получится.
Кадрирование нужно выбрать таким образом, что бы, глядя на картинку, можно было понять, в какой части России находится регион (запад, центр, восток).
Для каждого региона нужна отдельная картинка (название файла: [код региона].png).
Работы довольно много, но она вся рутинная и не требующая каких-то волшебных навыков.
Пожалуйста, оставляйте конкретную цену и срок выполнения. Заявки без этих данных - не рассматриваются.
Прошу отнестись серьезно к выставлению сроков. В случае невыполнения взятых обязательств - отрицательный отзыв, без дальнейших разбирательств.
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