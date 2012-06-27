Нарезать и обработать картинки

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Завершен6 заявок243 просмотра

Приветствую.

Имеется svg-файл с картой России, на которой показаны границы отдельных регионов.

Всего регионов, по моим подсчетам, 85 (могу ошибаться).

Нужно для каждого региона сделать картинку, на которой он будет выделен каким-то ярким цветом.

Картинки эти планируется показывать на небольшом экране мобильного телефона, поэтому, если брать всю карту, некоторые регионы могут получиться очень маленькими.

Предлагаю брать где-то треть карты (обрезать по прямой) в нужным регионом. Нужный регион подсвечивать. Остальные регионы, вокруг него, остаются прозрачными (с белым контуром).

Коды регионов на карте тоже написаны белым цветом.

Ширина каждой такой картинки - 470 пикселей. Высота - нужно обсудить, какая получится.

Кадрирование нужно выбрать таким образом, что бы, глядя на картинку, можно было понять, в какой части России находится регион (запад, центр, восток).

Для каждого региона нужна отдельная картинка (название файла: [код региона].png).

Работы довольно много, но она вся рутинная и не требующая каких-то волшебных навыков.

Пожалуйста, оставляйте конкретную цену и срок выполнения. Заявки без этих данных - не рассматриваются.

Прошу отнестись серьезно к выставлению сроков. В случае невыполнения взятых обязательств - отрицательный отзыв, без дальнейших разбирательств.

13 лет назад
cuHopTuK
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Designare
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$55
4 дня
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Designare
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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