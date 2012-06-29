Без фона. Ваша цена? Оплата Приват24.
Обработать фото
Есть фото - полученные после съемки в студии, RAW (D7000). Их нужно привести в порядок - убрать пересветы и т.п. Довести до идеала.
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