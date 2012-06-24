Обработать 3 фотографии

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Завершен4 заявки167 просмотров

Необходимо обработать 3 фотографии.

Ссылка на zip архив: www.espressomaster.ru/pic67676.zip

Вырезать фон, убрать отражающиеся предметы, вытянуть изображения по цвету и контрасту, убрать засветку. Аккуратно работаем с каждым мм. картинки, вытягиваем по цвету все пластиковые части, корректируем цвета и т.д. На выходе нужны три идеальные картинки одного размера, с ровными краями, ровным бликом на стенках.

Пожалуйста, Вашу цену и сроки, ссылки на примеры обработки фотографий.

Оплата WMZ.

13 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$25
1 день
Спасибо, Александр
Рейтинг данного заказчика говорит сам за себя, 5 звезд - думаю продолжать не стоит.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад

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