Необходимо обработать 3 фотографии.

Ссылка на zip архив: www.espressomaster.ru/pic67676.zip

Вырезать фон, убрать отражающиеся предметы, вытянуть изображения по цвету и контрасту, убрать засветку. Аккуратно работаем с каждым мм. картинки, вытягиваем по цвету все пластиковые части, корректируем цвета и т.д. На выходе нужны три идеальные картинки одного размера, с ровными краями, ровным бликом на стенках.

Пожалуйста, Вашу цену и сроки, ссылки на примеры обработки фотографий.

Оплата WMZ.