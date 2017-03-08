Переделать сайт под новый дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок236 просмотров

Есть старый сайт caliper.ru и новый дизайн в фотошопе.

Надо натянуть новый дизайн на имеющиеся страницы.

Нужно только htms +css

CMS нет и не надо.

Надо оставить возможность редактирования контента в DW

CSS
11 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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