Нужно сверстать шаблон Joomla 3 Макет во вложении Интересует как адаптивная, так и неадаптивная верстка Макет в стадии доработки! Будут совсем незначительные изменения Указывайте цены! И сроки
Требуется качественная верстка
Требуется качественно кроссбраузерно сверстать 10 страниц
чистый валидный код интересует цена и сроки ie 8+ под мобилу должно все четкого показывать не адаптивная
Выбранный исполнитель
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