Нужно "перекрасить" графику в готовой верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок162 просмотра

Задача:

сделать дубликат готовой верстки в другом цветовом оформлении.

Что есть?

Верстка 5 html-страниц со всей графикой и т.п.

два Psd-файла ОДНОЙ страницы того же дизайна, но с измененной цветовой гаммой.

Что делать?

Для каждого psd-файла,

на основании имеющегося psd и здравого смысла -

- внести изменения по цвету в существующий css,

- нарезать имеющуюся графику из существующего psd. Изменить имя (добавив суффикс _2 и _3, соответственно) и внести в css и html

- дорисовать (перекрасить) отсутствующую графику в цветовую гамму данного дизайна и внести в css и html

Прошу в заявке указывать ориентиры по стоимости и срокам.

CSSHTML
11 лет назад
Textpattern
Евгений 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$25
2 дня
Все сделано. Все норм :-)
Четко поставлена задача. Приятен в общении. Буду рад сотрудничать в будущем :)

Заявки фрилансеров

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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