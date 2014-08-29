Нужно "перекрасить" графику в готовой верстке

Задача:

сделать дубликат готовой верстки в другом цветовом оформлении.

Что есть?

Верстка 5 html-страниц со всей графикой и т.п.

два Psd-файла ОДНОЙ страницы того же дизайна, но с измененной цветовой гаммой.

Что делать?

Для каждого psd-файла,

на основании имеющегося psd и здравого смысла -

- внести изменения по цвету в существующий css,

- нарезать имеющуюся графику из существующего psd. Изменить имя (добавив суффикс _2 и _3, соответственно) и внести в css и html

- дорисовать (перекрасить) отсутствующую графику в цветовую гамму данного дизайна и внести в css и html

Прошу в заявке указывать ориентиры по стоимости и срокам.