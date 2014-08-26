Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки182 просмотра

Сайт http://i-love-tourism.ru/

Необходимо выполнить несколько задач:

1. Поработать с шаблоном:

- форму комментирования сделать более компактной и удобной, кнопку "ответить" выполнить скриптом, закрыть ссылки в комментариях.

- в футер вставить изображение и привести в порядок (ссылка внизу сайта на главную страницу)

- кнопка "читать далее" в анонсах статей – изменить (сделать простой).

Изменить главную страницу сайта (нужно обсудить).

2. Настроить микроразметку

3. Валидность кода

4. Заменить по-максимуму плагины кодом, почистить код блога.

Может быть еще что-то предложите для улучшения работы сайта. Кроме того, сайт коряво отображается в firefox, так что мне предложили переписать шаблон. Жду предложений и хотелось бы знать, сколько будет стоить такая работа.

11 лет назад
Lena_eka
Елена 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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