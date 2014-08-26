Нужно сверстать шаблон Joomla 3 Макет во вложении Интересует как адаптивная, так и неадаптивная верстка Макет в стадии доработки! Будут совсем незначительные изменения Указывайте цены! И сроки
Доработать сайт
Сайт http://i-love-tourism.ru/
Необходимо выполнить несколько задач:
1. Поработать с шаблоном:
- форму комментирования сделать более компактной и удобной, кнопку "ответить" выполнить скриптом, закрыть ссылки в комментариях.
- в футер вставить изображение и привести в порядок (ссылка внизу сайта на главную страницу)
- кнопка "читать далее" в анонсах статей – изменить (сделать простой).
Изменить главную страницу сайта (нужно обсудить).
2. Настроить микроразметку
3. Валидность кода
4. Заменить по-максимуму плагины кодом, почистить код блога.
Может быть еще что-то предложите для улучшения работы сайта. Кроме того, сайт коряво отображается в firefox, так что мне предложили переписать шаблон. Жду предложений и хотелось бы знать, сколько будет стоить такая работа.
Заявки фрилансеров
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