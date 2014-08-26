Дизайн страниц + верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок240 просмотров

Есть сайт itm26.ru

Но само наполнение мне не нравится, нравяться страницы как лендинг пейдж.

Грамотное расположение картинок и текста

Итог: сделать дизайн внутренних страниц

11 лет назад
kolomietsmihail
Михаил 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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