Создание одностраничников из готовых шаблонов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок269 просмотров

Здравствуйте, мне нужен человек, который сможет мне из готовых шаблонов сделать одностраничники на интересующие меня товары.Я скидываю шаблоны, а вы меняете фотографии на новый товар. Текст я уже сам буду заполнять . Т.е мне нужен дизайн. Повторюсь, что делать его нужно не с нуля. Работы совсем чуть-чуть.

Прикрепил вам примеры шаблонов, всего их около 40 штук.

Жду ваших предложений .

11 лет назад
vitocheg
Виктор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно, я доволен!
Ответственный и адекватный заказчик, знает чего хочет. Рекомендую!
baykonurr
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов
11 лет назад
$120
7 дней
Все отлично!
Ситуация вообщем такая, выбрал как исполнителя, я сделал 1 заказ. Заказчик пропал(перестал отвечать). Потом появился и оставил мне отзыв, за который я должен был оплатить комиссию (заказ остался не оплачен). Зачем так делать не понимаю. Вобщем не рекомендую, но сменю сразу отзыв если все будет оплачено.

Заявки фрилансеров

2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
baykonurr
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов
11 лет назад

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