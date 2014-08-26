Создание одностраничников из готовых шаблонов

Здравствуйте, мне нужен человек, который сможет мне из готовых шаблонов сделать одностраничники на интересующие меня товары.Я скидываю шаблоны, а вы меняете фотографии на новый товар. Текст я уже сам буду заполнять . Т.е мне нужен дизайн. Повторюсь, что делать его нужно не с нуля. Работы совсем чуть-чуть.

Прикрепил вам примеры шаблонов, всего их около 40 штук.

Жду ваших предложений .