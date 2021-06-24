Для учебного сообщества в slack нужно создать бота, через которого можно:

- публиковать сообщения по заданному графику (урок в точную дату и время)

- проверять тесты (несколько вопросов с вариантами ответов a,b,c,d...), выполненные в slack

- выводить моментальный результат после теста

- показывать участнику по запросу и вести в базе общий рейтинг исходя из баллов за пройденные тесты

- ограничивать действия участников согласно обозначенным дедлайнам (если не успел сделать тест до 00:00 такого-то числа, то тест закрыватся и т.д.)