Создать бота для slack-сообщества

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка458 просмотров

Для учебного сообщества в slack нужно создать бота, через которого можно:

- публиковать сообщения по заданному графику (урок в точную дату и время)

- проверять тесты (несколько вопросов с вариантами ответов a,b,c,d...), выполненные в slack

- выводить моментальный результат после теста

- показывать участнику по запросу и вести в базе общий рейтинг исходя из баллов за пройденные тесты

- ограничивать действия участников согласно обозначенным дедлайнам (если не успел сделать тест до 00:00 такого-то числа, то тест закрыватся и т.д.)

4 года назад
OlegKirsanov
Олег 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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