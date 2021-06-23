Требуется программист для разработки бота для Discord сервера. Бот должен создавать личные каналы для пользователей с функцией отправки сообщений и оповещений для администраторов. Основные функции включают создание сообщения с эмоцией, автоматическое уведомление и управление сообщениями в канале.
Нужно разработать программу, которая будет играть в онлайн покер
Всем привет!
Нужно разработать программу которая будет играть в онлайн покер
Вот в таких покер румах:
- GGpokerok - 888poker - unibet poker - pokerking - покеррумы сети ipokerСроки до 10 июля
Работаю без предоплаты
Заявки фрилансеров
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