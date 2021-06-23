Требуется разработка бота, скрипта или программы для дублирования контента с одного Telegram канала на другой в реальном времени (каждые 10-60 секунд). В заявке укажите цену, срок выполнения, язык программирования и ссылки на предыдущие работы. Работы вне сайта также учитываются.