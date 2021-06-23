Требуется специалист для настройки небольшого проекта в Microsoft Project. Необходимо общение с клиентом и ответы на вопросы касательно автоматизации стилей полей и столбцов. Оплата высокая. Ищем человека с практическим опытом работы в Microsoft Project, который хорошо знает функционал и нюансы программы.
Требуется написать программу-майнер криптовалюты Monero (XMR) на алгор
Условия:
- стабильная работа программы
- программа должна работать с как минимум двумя из существующий пулов на выбор разработчика.
- использование любой версии Delphi от 7 до 10.2
- Нельзя использовать сторонние библиотеки касающиеся алгоритма RandomX.
- Реализация алгоритма на CPU
- Легкий графический интерфейс
- разъяснение каждой строки кода, связанной с алгоритмом хеширования и обменом данными с пулом, комментарием
- программу предоставить с полным исходным кодом
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