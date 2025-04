Реализация алгоритма регистрации аккаунта на Puppeteer

На вход подается

1) Доступ к почте с включенным hotmail/outlook есть imap/pop3

2) Действительные регистрационные данные компании

На выходе поулчается

Зарегистрированный аккаунт (логин/пароль)

Алгоритм

1. Идем сюда https://ads.tiktok.com/i18n/signup/

2. Вводим мейл, сгенерированый пароль, нажимаем отправить код на почту: https://prnt.sc/16b8dfc

3. выскакивает капча - ее решаем руками https://prnt.sc/16b8vp5

4. Забираем с мыла код подтверждения (у hotmail/outlook есть imap/pop3 и он включен на ящиках), https://gyazo.com/ccded22c37117f96213f10fe5019a13e, вставляем,

5. ставим галку что согласны с условиями и нажимаем Sign Up - https://gyazo.com/292c0a1d49633e38185aefa0e4bccf66

6. Вводим данные как на скриншоте. https://gyazo.com/bd2c5ed8a5e23fc61c54e2cd09ae7703

Страна - United Staes, Business Name - test LLC, Industry - 3C (Computers..), TimeZone UTC+13:00, Currency - USD, Галка что согласны с улсовиями.

7. Для ввода номера телеофна - получаем через API из sms-activate.ru номер в United States для TikTok/Douyin, https://gyazo.com/d0d3d38b7b8c38e49f579b2182f793be

8. Вводим в поле для номера телефона и нажимаем Register https://gyazo.com/901655cc02e85c2efbb62621af6ff7c5

9.Возможен промежуточный шаг на котором просит проверить номер телефона, получить на него смс иввести (делаем)

10. Нас перекидывают на страницу https://ads.tiktok.com/i18n/qualification_new?aadvid= где необходимо заполнить данные по компании (сайт/адрес)

https://gyazo.com/3be6a240deaae10b97dacf419277217a

11. На этом шаге вводим регистрационыне данные по кампании ( Company Website, Billing Address (Street Address, State/Province, Postal code, No, I dont work at an agency (по умолчанию) выбираем Manual Payment, переходим на следующий шаг

12. Переходим идем по урлу https://ads.tiktok.com/i18n/account/complete?aadvid=, забираем статус (https://prnt.sc/15lqyhs) и записываем данные (логин/пароль)