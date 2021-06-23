Нужно написать макрос для Google Sheets, который бы делал следующее. В колонке "А" идет список слов, нам нужно сформировать колонку "B" по принципу:

1)Все слова из фразы в квадратных скобках через запятую (в одной ячейке).

2)Все варианты фраз из двух слов в разном порядке без повторений A 2 10(размещений по 2 из 10 без повторений)

ИСКЛЮЧАЯ слова находящиеся рядом в том-же порядке в первоначально фразе(в одной ячейке).

3)Это все должно быть в 2 разных ячейках B и C рядом с заданной фразой через запятую, каждый пункт в соответствующей ячейке.

4)Фразы в колонке А могут состоять из 1 до 10 слов, этот момент тоже надо учесть, чтобы не получить ошибку.

Пример "научиться работать в excel":

по пункту 1 в соседней ячейке В получаем [научиться], [работать], [в], [excel]

по пункту 2 в соседней ячейке С получаем "научиться в", "научиться excel", "работать научиться", "работать excel", "excel работать ", "в научиться", "в работать", "excel научиться", "excel в"

То есть, мы исключили из перестановок "научиться работать", "работать в" , "в excel"

Пример конечного результата для этой фразы смотрите в прикрепленном файле.

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