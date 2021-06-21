Бот самозаказ

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Закрыт2 заявки1427 просмотров

Нужно создать закрытого телеграмм бота и провести интеграцию с yandex taxi Что нужно сделать ?Нужен закрытый бот для таксистов, что бы они могли вызывать сами себя на определенную точку. + создание аккаунтов пользователей (для вызова таксистов) в автоматическом режиме , через сервисы виртуальных номеров. 

4 года назад
valeriy_stepanov
5 лет в сервисе
Был
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Денис
 
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Дмитрий
 
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