Voice changer

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1324 просмотра

Нужна программа которая в режиме онлайн, будет менять мой голос на голос нужного мне человека. Так-же программа должна работать на нейросетях 

За деталями пишите в лс.

4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мирон
 
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Александр
 
32 года
4 года в сервисе
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4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад