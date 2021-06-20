Сделать по отчетам программы с++

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка996 просмотров

есть отчеты, в них есть код и тд, по ним нужно сделать программы

4 года назад
Kameramann5
Даниил 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
программы и отчеты хорошо сделал
Не впервые работаю с этим заказчиком И каждый раз мы легко находим общий язык!

Заявки фрилансеров

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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