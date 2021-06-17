1) Из текстового файла удалить все слова заданной длины. Слова, оставшиеся напечатать в алфавитном последовательности. В один файл "F.txt" вводиться текст с пробелами знаками препинания. ...
Proxy checker на C++ или C#
Есть список соксов под чек. Есть список заведомо хороших соксов.
Софт должен проверять работоспособность проверяемых соксов либо напрямую с ip машины где установлен либо через соксы, подгружаемые софту txt файлом в формате ip:port.
работоспособность провемых соксов проверяется на список мх + порт вида
mxs.mail.ru 25
smtp.mail.ru 587
.......
И по каждому типу формируется список соксов которые имеют конект на эти мх
размер входных файлов через которые ведется проверка (проверенные соксы 1000-3000 шт), а проверяющиеся соксы 500 000 - 2 000 000шт
проверка ведется на 3-4к потоков желательно.
Если у вас есть опыт работы с прокси, знаете что такое ассинхронность, IOCP и EPOLL и dot net Core - давайте поработаем!
В скрипте нужно добиться максимально возможной скорости, при этом без потери качества.
За подробным тз стучитесь в личку
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