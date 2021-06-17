Proxy checker на C++ или C#

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Закрыт4 заявки1521 просмотр

Есть список соксов под чек. Есть список заведомо хороших соксов.

Софт должен проверять работоспособность проверяемых соксов либо напрямую с ip машины где установлен либо через соксы, подгружаемые софту txt файлом в формате ip:port.

работоспособность провемых соксов проверяется на список мх + порт вида

mxs.mail.ru 25

smtp.mail.ru 587

.......

И по каждому типу формируется список соксов которые имеют конект на эти мх

размер входных файлов через которые ведется проверка (проверенные соксы 1000-3000 шт), а проверяющиеся соксы 500 000 - 2 000 000шт

проверка ведется на 3-4к потоков желательно.

Если у вас есть опыт работы с прокси, знаете что такое ассинхронность, IOCP и EPOLL и dot net Core - давайте поработаем!

В скрипте нужно добиться максимально возможной скорости, при этом без потери качества.

За подробным тз стучитесь в личку

4 года назад
alex_v_ross
Алексей 
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