Proxy checker на C++ или C#

Есть список соксов под чек. Есть список заведомо хороших соксов.

Софт должен проверять работоспособность проверяемых соксов либо напрямую с ip машины где установлен либо через соксы, подгружаемые софту txt файлом в формате ip:port.

работоспособность провемых соксов проверяется на список мх + порт вида

mxs.mail.ru 25

smtp.mail.ru 587

.......

И по каждому типу формируется список соксов которые имеют конект на эти мх

размер входных файлов через которые ведется проверка (проверенные соксы 1000-3000 шт), а проверяющиеся соксы 500 000 - 2 000 000шт

проверка ведется на 3-4к потоков желательно.

Если у вас есть опыт работы с прокси, знаете что такое ассинхронность, IOCP и EPOLL и dot net Core - давайте поработаем!

В скрипте нужно добиться максимально возможной скорости, при этом без потери качества.

За подробным тз стучитесь в личку