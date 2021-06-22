Скомпилировать приложение на Rust

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Завершен1 заявка1959 просмотров

Добрый день,

необходимо скомпилировать и прислать готовый exe данного приложения:

https://github.com/fanvanzh/3dtiles

(в описании присутствует гайд по билду)

4 года назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
Сделано моментально и без каких-либо замечаний. Благодарю :)
Четко поставил задачу. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству

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Samemantlt
Ярослав 
42 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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