Написать учебную программу на Pascal

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Завершен4 заявки2028 просмотров

Нужно написать программу на PascalABC по заданию на картинке. В архиве приложена моя попытка начать писать программу. Я вообще не разбираюсь в языке Pascal, приложил просто так, мб будет полезно.

4 года назад
andrew10101
Андрей 
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Gosha94
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