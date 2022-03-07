В связи с перегрузом моей команды разыскиваю постоянного подрядчика с знанием C# MS Visual Studio 2017, разрабатываем многопоточное консольное приложение, работа с сетью, файлами, реестром, selenium, chrome webdriver и т.д. Предполагается плодотворная ...
Написать учебную программу на Pascal
Нужно написать программу на PascalABC по заданию на картинке. В архиве приложена моя попытка начать писать программу. Я вообще не разбираюсь в языке Pascal, приложил просто так, мб будет полезно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО11 заявокЗакрыт4 года назад
Задача собрать программу для запуска с конфигом и защитить ее от отключения неавторизованным пользователем. Программа будет работать с несколькими конфигами и работу с ними будет чередовать. Программа = майнер феникс ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
При отправке формы с сайта в Битрикс24 создается сделка и контакт. В контакте есть пользовательское поле под названием "PAPVisitorId_contact" https://take.ms/P1cJz При создании сделки в статусе "Новая" нужно отправить webhook такого вида: ...Закрыт4 года назад
Необходимо решить 4 задачи по Машине Тьюринга (пример прикреплен в виде фотографии листочка). Главное условие - таблица состояний в понятном виде, как в примере( таблица может быть как на листочке, так и в ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Есть программа для SEO продвижения реализованная на C# Windows Forms, обьяснить как каждая функция проверяет сайт и архитектуру приложения , с помощью каких функций подключается к сайтам.Закрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо создать расширение. Суть раширение: добавлять js-код при просмотре страниц. СпасибоПрикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна простая программа для windows, которая решает простые задачи. На английском языке. (Чистильщик, бустер, Unlocker)Закрыт4 года назад
Необходимо разработать приложение ЛончерТВ для устройств под Android AOSP. Бюджет по договоренности, ТЗ вышлю кандидатам.Закрыт4 года назад
Добрый день! Нужно разработать бота. Основной функционал : 1) Проверка двух файлов на схожесть параметров 2) Успешно проверенный сохраняем на сервере через FTP в папке, если файлы разные отправляем уведомление на ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать программу по скриншотам с#Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад