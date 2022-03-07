.NET Developer
Стек технологий:
Разработка настольных (Desktop) приложений на языке C# с использованием Microsoft Windows Forms, WPF
БД: PostgreSQL, Microsoft SQL Server
Профиль GitHub
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отличный человек, все сделал быстро и четко.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством, выделили достаточно времени, чтобы хорошо выполнить работу.