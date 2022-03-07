Gosha94

Георгий Gosha94

 
29 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
.NET Developer

Стек технологий:

Разработка настольных (Desktop) приложений на языке C# с использованием Microsoft Windows Forms, WPF

БД: PostgreSQL, Microsoft SQL Server

Профиль GitHub

https://github.com/Gosha94

PostgreSQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
andrew10101
Андрей 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
$15
10 баллов
2 года назад
Написать учебную программу на Pascal
Отличный человек, все сделал быстро и четко.
Доволен сотрудничеством, выделили достаточно времени, чтобы хорошо выполнить работу.
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