Упаковка и защита. Ехе + bat = ехе. Windows

Задача собрать программу для запуска с конфигом и защитить ее от отключения неавторизованным пользователем. Программа будет работать с

несколькими конфигами и работу с ними будет чередовать.

Программа = майнер феникс (разбираться в майнерах и криптовалюте нет

необходжимсти исходим из того что это программа и она рабоатет через

конфигг конфиги нужно чередовать)

Файл будет запускаться на моем интернет кафе во все возможные

исключения файл добавлю и тд однако хочется сделать несколько наворотов.

1. Сделать все в один ехе исполянемый файл

2. Файл рабоатет с несколькими конфигами чередууя их.

3. Файл добавить в автозагрузку (максимальным кол-вом путей включая таск)

4. Защитить процесс от закрытия (по возможности) и поддерживать его в работе (проверять работае ли если нет то выполнять)

5. Скрывать процесс в диспетчера задач

6. Файл будет работать на два конфига по времени скажем из 60 минут он 15 работает на один 45 на другом

7. Никаких окон и прочего

8. Результат работы в виде какого-нибудь самого простого упаковщика который будет собирать все в одну программу

Концепт такой : я уставнивливаю файл в систему даю ему все нужные права и

добавляю в исключения и далее файл должен быть огражден от возможности

отключения неавторизованным юзером (при работе в обычном режиме

посетители нередко отключали все чтобы поставить выше графику )

-- Срок выполенния 1-2 дня (по сути работы на один вечер)

-- Цена договорная.

Согласен на Безопасную сделку. Если нужна предоплата то только гарант

(по согласованию). Просьба темным личностям идти мимо, на уловки не

клюну.