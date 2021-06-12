В связи с перегрузом моей команды разыскиваю постоянного подрядчика с знанием C# MS Visual Studio 2017, разрабатываем многопоточное консольное приложение, работа с сетью, файлами, реестром, selenium, chrome webdriver и т.д. Предполагается плодотворная ...
Упаковка и защита. Ехе + bat = ехе. Windows
Задача собрать программу для запуска с конфигом и защитить ее от отключения неавторизованным пользователем. Программа будет работать с
несколькими конфигами и работу с ними будет чередовать.
Программа = майнер феникс (разбираться в майнерах и криптовалюте нет
необходжимсти исходим из того что это программа и она рабоатет через
конфигг конфиги нужно чередовать)
Файл будет запускаться на моем интернет кафе во все возможные
исключения файл добавлю и тд однако хочется сделать несколько наворотов.
1. Сделать все в один ехе исполянемый файл
2. Файл рабоатет с несколькими конфигами чередууя их.
3. Файл добавить в автозагрузку (максимальным кол-вом путей включая таск)
4. Защитить процесс от закрытия (по возможности) и поддерживать его в работе (проверять работае ли если нет то выполнять)
5. Скрывать процесс в диспетчера задач
6. Файл будет работать на два конфига по времени скажем из 60 минут он 15 работает на один 45 на другом
7. Никаких окон и прочего
8. Результат работы в виде какого-нибудь самого простого упаковщика который будет собирать все в одну программу
Концепт такой : я уставнивливаю файл в систему даю ему все нужные права и
добавляю в исключения и далее файл должен быть огражден от возможности
отключения неавторизованным юзером (при работе в обычном режиме
посетители нередко отключали все чтобы поставить выше графику )
-- Срок выполенния 1-2 дня (по сути работы на один вечер)
-- Цена договорная.
Согласен на Безопасную сделку. Если нужна предоплата то только гарант
(по согласованию). Просьба темным личностям идти мимо, на уловки не
клюну.
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