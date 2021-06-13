Дописать телеграм бота на php

Здравствуйте! Требуется дописать функционал телеграм бота (бот на php с web админкой ). А именно: выдача товара в указанном кол-ве заказчика.

Сейчас выдается 1 строчка при нажатии кнопки "Купить"

Нужно сделать так что бы После нажатии кнопки "Купить" Бот запрашивал необходимое кол-во товара для покупки и что бы сумма соответственно суммировалась