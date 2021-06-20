Парсинг сайта на Python

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Завершен6 заявок3077 просмотров

ТЗ:

Используя сайт Cofix, создать словарь, где будет id, номер, адрес, широта, долгота каждого из кафе.

Ответ принимается в виде двух файлов: файл программы и файл словаря - результат работы программы.

Обязательные требования:

Необходимо использование комментариев для пояснения работы программы. Использовать сторонние (НЕ стандартные) библиотеки Python нельзя. Разрешено использовать следующие библиотеки и модули: Json, Re, Requests.

Срок выполнения - до 17.06.

Python
4 года назад
KomlevDaniil
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nickolaydxdt
Николай 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
3 дня
Escrow
Хорошая, качественная работа. Всем рекомендую! Николай оперативно устраняет все замечания по проекту, работу делает в срок. Не самый простой проект был реализован за 3 дня. Цена конкурентоспособная, вряд ли можно найти ниже при том же качестве.
Отличный заказчик - грамотно написал тз - вовремя реагировал на все сообщения - понятно разъяснял все вопросы - достойно оплатил работу - приятный человек

Заявки фрилансеров

Андрей
 
24 года
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3 года назад
4 года назад
nickolaydxdt
Николай 
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