Нужно написать программу на PascalABC по заданию на картинке. В архиве приложена моя попытка начать писать программу. Я вообще не разбираюсь в языке Pascal, приложил просто так, мб будет полезно.
Парсер + чекер
нужен парсер многопоточный с прокси моих запросов по поисковику BING
также в парсере нужен антипаблик а то есть сохранения предыдущих резултатов и автоматическая фильтрация будущих
плюс в нем хотелось бы реализовать пару простых чекеров
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