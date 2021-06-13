Нужно написать программу на PascalABC по заданию на картинке. В архиве приложена моя попытка начать писать программу. Я вообще не разбираюсь в языке Pascal, приложил просто так, мб будет полезно.
Макрос для xls оставить строки с дублями в выделенном столбце
Нужно СЕГОДНЯ написать макрос для xls
до запуска макроса выделяешь столбец, где надо найти дубли значений
запускаешь макрос, пусть по нажатию ctrl d
остаются строки, где есть дубли в выделенном столбце
отсортировать по этому столбцу
если столбец не выделен, то выдать сообщение: Выделите столбец где искать дубли и запустите макрос заново
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