Макрос для xls оставить строки с дублями в выделенном столбце

Нужно СЕГОДНЯ написать макрос для xls

до запуска макроса выделяешь столбец, где надо найти дубли значений

запускаешь макрос, пусть по нажатию ctrl d

остаются строки, где есть дубли в выделенном столбце

отсортировать по этому столбцу

если столбец не выделен, то выдать сообщение: Выделите столбец где искать дубли и запустите макрос заново