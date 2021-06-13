Макрос для xls оставить строки с дублями в выделенном столбце

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Закрытнет заявок1522 просмотра

Нужно СЕГОДНЯ написать макрос для xls

до запуска макроса выделяешь столбец, где надо найти дубли значений

запускаешь макрос, пусть по нажатию ctrl d

остаются строки, где есть дубли в выделенном столбце

отсортировать по этому столбцу

если столбец не выделен, то выдать сообщение: Выделите столбец где искать дубли и запустите макрос заново

4 года назад
leonid1973
Леонид 
54 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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