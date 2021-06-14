QT Python обработка html, xlsx

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Закрыт1 заявка1871 просмотр

Необходимо обработать html файл и вставить данные в xlsx файл на основании "настроек" \code\ini\dot и \code\ini\f\html-xls

описание в файлах настроек.

Коротко: на основании цветов в html необходимо перенести данные в xlsx файл.

(возможно изменение файлов настроек, на то как считаете нужным ... )

https://disk.yandex.ru/d/PYZx6Gfe75YNtw

HTMLPython
4 года назад
d-igor1983
Игорь 
41 год
6 лет в сервисе
Был
год назад

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Николай
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад

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