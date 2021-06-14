Нужно написать программу на PascalABC по заданию на картинке. В архиве приложена моя попытка начать писать программу. Я вообще не разбираюсь в языке Pascal, приложил просто так, мб будет полезно.
Доработать программу на Басе
Есть программа по рассылке сообщений участникам форумов. Программу нужно доработать.Нужно выполнить несколько заданий.Подробности при переписке.
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