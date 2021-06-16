Скриншотs скрипта на Java

Здравсвуйте, если кратко, то скриншоты интерфейса не хватило, поэтому нужно как-то изобрести скриншоты программы, которая якобы была.

необходимо написать код на языке программирования Java для программной части аппаратно-программного комплекса с миографом, в приложенном файле будут скриншоты интерфейса, который должен получится, мне нужны только скриншоты кода. Никак проверяться работа кода не будет, нужен просто вид, что есть код программы, то есть её скриншоты.

Программа будет включать в себя разные режимы и разные параметры и программы в которых она может работать, параметры для этих режимов я пришлю.

В прикреплённых скриншотах, программа выполнена в среде разработке NetBeans и с библиотекой Swing.