Создать схему в Proteus базе микроконтроллера ATmega128 управление огнём, бегущим «туда и обратно» по светодиодам ДСИ1 – ДСИ10, скорость которого регулируется посредством клавиатуры таким образом, что клавише « 1 » соответствует «первая ...
Скриншотs скрипта на Java
Здравсвуйте, если кратко, то скриншоты интерфейса не хватило, поэтому нужно как-то изобрести скриншоты программы, которая якобы была.
необходимо написать код на языке программирования Java для программной части аппаратно-программного комплекса с миографом, в приложенном файле будут скриншоты интерфейса, который должен получится, мне нужны только скриншоты кода. Никак проверяться работа кода не будет, нужен просто вид, что есть код программы, то есть её скриншоты.
Программа будет включать в себя разные режимы и разные параметры и программы в которых она может работать, параметры для этих режимов я пришлю.
В прикреплённых скриншотах, программа выполнена в среде разработке NetBeans и с библиотекой Swing.
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