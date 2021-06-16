Создать бота для покупки и продажи вещей на торговой площадке

Добрый день

Необходимо создать бота для автоматических покупок NFT на маркете https://wax.atomichub.io/

https://wax.bloks.io/live - блокчейн на котором видно все транзакции

Бот должен уметь покупать все товары на маркете определенной коллекции и по указанной стоимости, а также выставлять на продажу по определенной цене

Например:

1. Покупка - Указываешь ссылку на коллекцию на маркете и стоимость по которой нужно покупать предметы

Нажимаешь кнопку старт и бот начинает автоматически покупать все предметы выставленной по указанной цене

2. Продажа - Бот автоматически будет продавать все товары из инвентаря по указанной цене

Критерии для бота: бот должен отключаться автоматически

Жду предложений, можем поговорить более детально. Пишите цену и примерное время выполнения!