Завдання складається з двох частин: програмування роботи з текстовим доступом до файлу;програмування роботи з бінарним доступом до файлу.Для обох програм повинно бути підготовлено вихідні файли:для текстового файлу — не менше за 10 рядків;для бінарного файлу ...
Создать бота для покупки и продажи вещей на торговой площадке
Добрый день
Необходимо создать бота для автоматических покупок NFT на маркете https://wax.atomichub.io/
https://wax.bloks.io/live - блокчейн на котором видно все транзакции
Бот должен уметь покупать все товары на маркете определенной коллекции и по указанной стоимости, а также выставлять на продажу по определенной цене
Например:
1. Покупка - Указываешь ссылку на коллекцию на маркете и стоимость по которой нужно покупать предметы
Нажимаешь кнопку старт и бот начинает автоматически покупать все предметы выставленной по указанной цене
2. Продажа - Бот автоматически будет продавать все товары из инвентаря по указанной цене
Критерии для бота: бот должен отключаться автоматически
Жду предложений, можем поговорить более детально. Пишите цену и примерное время выполнения!
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