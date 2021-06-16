Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка. Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте. ...
Программирование на языке СИ
Завдання складається з двох частин:
- програмування роботи з текстовим доступом до файлу;
- програмування роботи з бінарним доступом до файлу.
- для текстового файлу — не менше за 10 рядків;
- для бінарного файлу — не менше за 10 структур, що відповідають конкретному варіанту.
- створення нового файлу;
- відкриття файлу;
- перегляд файлу (перегортання вперед, назад, у кінець файлу, у початок файлу);
- корекція файлу — дозапис, виправлення, видалення даних;
- збереження файлу;
- збереження файлу як…;
- закриття файлу.
- шифрування файлу
- дешифрування файлу
- Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом зсуву коду: до коду кожного символу, що зчитується, додається фіксований зсув.
- Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.
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