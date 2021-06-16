Программирование на языке СИ

Завдання складається з двох частин:

програмування роботи з текстовим доступом до файлу;

програмування роботи з бінарним доступом до файлу.

для текстового файлу — не менше за 10 рядків;

для бінарного файлу — не менше за 10 структур, що відповідають конкретному варіанту.

створення нового файлу;

відкриття файлу;

перегляд файлу (перегортання вперед, назад, у кінець файлу, у початок файлу);

корекція файлу — дозапис, виправлення, видалення даних;

збереження файлу;

збереження файлу як…;

закриття файлу.

шифрування файлу

дешифрування файлу

Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом зсуву коду: до коду кожного символу, що зчитується, додається фіксований зсув.

Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.

Для обох програм повинно бути підготовлено вихідні файли:Для роботи з файлами повинно бути розроблено меню, пункти якого реалізовано тільки за допомогою функцій. Пункти меню повинні бути такі:Імена файлів потрібно уводити за запитом із клавіатури.Додатково до вищевказаних вимог, програма повинна задовольняти такі:Для запису структури у файл та читання структури з файлу потрібно використовувати функції fread() та fwrite().Для видалення й додавання елементів у файл потрібно використовувати допоміжний файл.Запис не потрібно вилучати з файлу негайно, а тільки позначати як вилучений. У вікні для перегляду потрібно відображати або активні записи, або помічені як видалені, але не обидва типи записів одночасно. Поле структури — статус запису — може містити 0 (ознака активного запису) або 1 (ознака видаленого запису). Під час створення файлу в це поле потрібно записати 0, а під час видалення запису з файлу — 1.Повинно бути передбачено можливість відновлення видаленого запису зі списку видалених, але тільки до моменту одержання ущільненого файлу (див. нижче).Збереження файлу з даними потрібно виконувати у двох режимах — з ущільненням і без ущільнення. У першому випадку записи, помічені як видалені, викидають, у другому випадку у файл записують усі записи зі збереженням їхнього статусу.Узаємодію з файлом даних потрібно здійснювати в бінарному режимі, тобто записи потрібно зберігати як образ в основній пам’яті комп’ютера.