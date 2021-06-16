Программирование на языке СИ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок1542 просмотра

Завдання складається з двох частин:

  • програмування роботи з текстовим доступом до файлу;
  • програмування роботи з бінарним доступом до файлу.
Для обох програм повинно бути підготовлено вихідні файли:
  • для текстового файлу — не менше за 10 рядків;
  • для бінарного файлу — не менше за 10 структур, що відповідають конкретному варіанту.
Для роботи з файлами повинно бути розроблено меню, пункти якого реалізовано тільки за допомогою функцій. Пункти меню повинні бути такі:
  • створення нового файлу;
  • відкриття файлу;
  • перегляд файлу (перегортання вперед, назад, у кінець файлу, у початок файлу);
  • корекція файлу — дозапис, виправлення, видалення даних;
  • збереження файлу;
  • збереження файлу як…;
  • закриття файлу.
  • шифрування файлу
  • дешифрування файлу
Імена файлів потрібно уводити за запитом із клавіатури.Додатково до вищевказаних вимог, програма повинна задовольняти такі:Для запису структури у файл та читання структури з файлу потрібно використовувати функції fread() та fwrite().Для видалення й додавання елементів у файл потрібно використовувати допоміжний файл.Запис не потрібно вилучати з файлу негайно, а тільки позначати як вилучений. У вікні для перегляду потрібно відображати або активні записи, або помічені як видалені, але не обидва типи записів одночасно. Поле структури — статус запису — може містити 0 (ознака активного запису) або 1 (ознака видаленого запису). Під час створення файлу в це поле потрібно записати 0, а під час видалення запису з файлу — 1.Повинно бути передбачено можливість відновлення видаленого запису зі списку видалених, але тільки до моменту одержання ущільненого файлу (див. нижче).Збереження файлу з даними потрібно виконувати у двох режимах — з ущільненням і без ущільнення. У першому випадку записи, помічені як видалені, викидають, у другому випадку у файл записують усі записи зі збереженням їхнього статусу.Узаємодію з файлом даних потрібно здійснювати в бінарному режимі, тобто записи потрібно зберігати як образ в основній пам’яті комп’ютера.Варіант №21
  • Здійснити шифрування / дешифрування інформації у файлі F1 методом зсуву коду: до коду кожного символу, що зчитується, додається фіксований зсув.
  • Результат криптографічної операції зберегти у файлі F2.
4 года назад
lilpediaa
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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