Выгрузка и загрузка данных через REST API JSON

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1475 просмотров

[table]Нужен рабочий инструмент (скрипт, приложение и т.п.) для максимально полной

выгрузки данных из одной базы AlfaCRM в новую базу на той же платформе.

Описание REST API в Альфа CRM:

https://alfacrm.pro/rest-api

Дополнительное описание REST API во вложении.

Допускаются следующие варианты полноты выгрузки:

Minimum: справочники (клиенты, группы, расписание уроков, абонементы);

Normal: minimum + документы раздела Финансы, история уроков с отметками посещений и стоимостью, история абонементов клиента;

Maximum: все данные полностью.

Проверка полноты и правильности выгрузки осуществляется по идентичности данных в отчетах из двух баз.[/table]

4 года назад
ConstantinLo
Константин 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад

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