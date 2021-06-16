Скомпилировать .ехе файл из исходников

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Закрытнет заявок1469 просмотров

Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron.

Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта)

При компиляции проекта командой npmstart открывается окно програмы (такое как и должно быть) (показано на скриншоте)

Мне нужно скомпилировать .ехе файл с этой программой (желательно чтобы она была портативной (portable). Я пробывал сам компилировать командами npm electron–builder и схожими, но желаемого результата я не достиг.

Исходный код с уже установленной библиотекой electron я загрузил на гугл диск по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1Gy9xNwj4cwFQ7_ajXWMxhpGrwlaYvSHc/view?usp=sharing

Node.js
4 года назад
guest_16188607991149
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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