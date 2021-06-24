Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron. Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта) При компиляции проекта ...
Скомпилировать .ехе программу из исходников
Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron.
Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта)
При компиляции проекта командой npm start открывается окно програмы (такое как и должно быть) (показано на скриншоте)
Мне нужно скомпилировать .ехе файл с этой программой (желательно чтобы она была портативной (portable). Я пробывал сам компилировать командами npm electron–builder и схожими, но желаемого результата я не достиг.
Исходный код с уже установленной библиотекой electron я загрузил на гугл диск по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1Gy9xNwj4cwFQ7_ajXWMxhpGrwlaYvSHc/view?usp=sharing
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