Клики на сайт selenium

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок1518 просмотров

Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка.

Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте.

Подробное тз скину в лс

Selenium
4 года назад
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