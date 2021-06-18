Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron. Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта) При компиляции проекта ...
Клики на сайт selenium
Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка.
Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте.
Подробное тз скину в лс
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