Необходима правка софта на python, перестало работать взятие прокси и проверка его на валидность, более подробное тз вышлю в лс
- $100Прикладное ПО7 заявокЗакрыт2 года назад
- $25
Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка. Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте. Подробное тз скину в лсПрикладное ПО6 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Необходим сканер вилок(арбитражных ситуаций) и поиск валуев (завышенных коэффициентов). Алгоритмы поиска общепринятый, но если есть вопросы, уточняйте. Интерфейс должен быть, но без дизайна.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков(профилей) браузера, открытие слепков, клики по пуш уведомлениям. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Подробное тз скину в ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $225
Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков браузера, открытие слепков, скликивание пуш уведомлений. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Тз скинуПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $200
Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков браузера, открытие слепков, скликивание пуш уведомлений. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Тз скинуПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад