creator22

Дмитрий creator22

 
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Правка софта

    $100

    Необходима правка софта на python, перестало работать взятие прокси и проверка его на валидность, более подробное тз вышлю в лс

    Python
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Клики на сайт selenium

    $25

    Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка. Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте. Подробное тз скину в лс

    Selenium
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер

    $500

    Необходим сканер вилок(арбитражных ситуаций) и поиск валуев (завышенных коэффициентов). Алгоритмы поиска общепринятый, но если есть вопросы, уточняйте.  Интерфейс должен быть, но без дизайна.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Софт для работы с push уведомлениями

    $200

    Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков(профилей) браузера, открытие слепков, клики по пуш уведомлениям. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Подробное тз скину в ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Софт для push уведомлений

    $225

    Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков браузера, открытие слепков, скликивание пуш уведомлений. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Тз скину

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Кликер пуш уведомлений

    $200

    Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков браузера, открытие слепков, скликивание пуш уведомлений. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Тз скину

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
vitaliy-pirko
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
2 года назад
Парсер
Отличный заказчик
исполнитель не справился с заданием
Ответный отзыв