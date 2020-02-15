Софт для push уведомлений

$225
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки312 просмотров
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Добрый день. Нужно сделать скрипт, без графического интерфейса. Краткий функционал: подписка на пуш уведомления в браузере, сохранение слепков браузера, открытие слепков, скликивание пуш уведомлений. Взаимодействие с прокси, ведение блек листа. Тз скину

4 года назад
creator22
Дмитрий 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад