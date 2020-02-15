Нужна mlmodel распознавания эмоций (XCODE)

Интересует аналогичный софт как у https://911.re Разработка для Windows для начало требуется. Вот скрин https://prnt.sc/r2hwjx
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
как вариант можно оттренировать модель в TensorFlow и перевести в mlmodel, прилагаю Jupiter Notebook с описанием процесса, нужно обучить модель и сохранить в формате mlmodel.
Могу рассмотреть существующие решения.
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