Нужно доработать или дописать(на ваше усмотрение, на данный момент, есть авторизация и базовые функции, без логики бота) торгового бота.Научить делать бота в конкретных случаях то, что я скажу.API документация для взаимодействия есть.Язык C#
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C++ сетевая задача, сборка cMake - начать сегодня!
под вин и мак
Работа с NAT, серверами - минимальный интерфейс
Бюджет 250$
Оплата по факту выполнения
ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня
Оставляйте телеграмм, задача не сложная
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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