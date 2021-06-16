Создать программу, позволяющую составлять задания для тестов, проходить их, присваивать оценки. Программа должна устанавливаться на компьютер, запускаться с exe файла. Код должен быть защищен от прямого копирования. 1 тип: тест - вопрос ...
Редактирование прошивки IP PTZ камеры
Подыскиваются High специалисты для тестовой работы. Требуется модифицировать прошивку камеры видеонаблюдения DS-I225(С) или накатить прошивку от другой модели - DS-2DE4225PEW-DE3. Оплата - договорная, согласовывается все лично.
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