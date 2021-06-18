Программа-Тест для сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки1630 просмотров

Создать программу, позволяющую составлять задания для тестов, проходить их, присваивать оценки. Программа должна устанавливаться на компьютер, запускаться с exe файла. Код должен быть защищен от прямого копирования.

1 тип: тест - вопрос и ответ из набора

2 тип: информация для изучения (видео, текст, картинки) + блок вопросов в виде тестов

3 тип: информация для изучения (видео, текст, картинки) + подтверждение исполнения от преподавателя после устного ответа (преподаватель говорит код для ввода и задание засчитывается после ввода этого кода)

Все наборы тестов должны быть структурированы по курсам.

Курс 1

Задание 1

Задание 2

...

Курс 2

Задание 1

Задание 2

...

В начале теста должен быть выбор курса для прохождения

Визуально

использовать фирменные цвета: оранжевый, салатовый и серый, а также разместить логотип, который будет закреплен в интерфейсе, чтобы он был виден, вне зависимости в какой сущности находится пользователь. Логотип, как и другие материалы, можно взять здесь

https://drive.google.com/drive/folders/18_pTVWB8bPa-I71jIfg7kHdY0DXhjj5k?usp=sharing

Условия

1. 2,3 типы - задания должны быть на отдельной экране, чтобы, выполняя их Ученик уже не видел информацию, которую он прочитал и не мог вернуться назад.

2. При неправильном ответе должно всплывать сообшение: "К сожалению, Вы ответили неверно". Далее вернуть проходящего тест к выполнению того же пункта.

4 года назад
seospin
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

arturbipolar
Артур 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$100
3 дня
Escrow
Основная проблема - разработчик не тестирует программу на предоставленных клиентских данных. Написанная программа вылетает после нескольких манипуляций. Был согласен доплатить любые деньги за готовый продукт, но на контакт не идет. Крайне не рекомендую к сотрудничеству. В итоге потерял время и деньги.
Заказчик написал четкое тз, как будто задание на дипломною работу). То есть, все четко. Гонорар выплатил сразу после демонстрации, буквально через пять минут. Я бы не прочь продолжить сотрудничество дальше)

Заявки фрилансеров

arturbipolar
Артур 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артемий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать бота для покупки и продажи вещей на торговой площадке

    Добрый день Необходимо создать бота для автоматических покупок NFT на маркете https://wax.atomichub.io/ https://wax.bloks.io/live - блокчейн на котором видно все транзакции Бот должен уметь покупать все товары на маркете ...

    NFT
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование на языке СИ

    $10

    Завдання складається з двох частин: програмування роботи з текстовим доступом до файлу;програмування роботи з бінарним доступом до файлу.Для обох програм повинно бути підготовлено вихідні файли:для текстового файлу — не менше за 10 рядків;для бінарного файлу ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Клики на сайт selenium

    $25

    Простой скрипт без графического оформления, переходы на заданный сайт с использованием прокси и юзерагентов из списка. Реализация через селениум, есть другие варианты - предлагайте. ...

    Selenium
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скомпилировать .ехе программу из исходников

    Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron. Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта) При компиляции проекта ...

    Node.js
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скомпилировать .ехе файл из исходников

    Используется Node.js, npm 6.x or later recommended, библиотека electron. Также использую текстовый редактор Atom (но запускать команды можно также из командной строчки виндовс находясь в корневой папке проекта) При компиляции проекта ...

    Node.js
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Proxy checker на C++ или C#

    $200

    Есть список соксов под чек. Есть список заведомо хороших соксов. Софт должен проверять работоспособность проверяемых соксов либо напрямую с ip машины где установлен либо через соксы, подгружаемые софту txt файлом в формате ip:port. ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать две лабораторные работы на Си.

    $10

    1) Из текстового файла удалить все слова заданной длины. Слова, оставшиеся напечатать в алфавитном последовательности. ﻿ ﻿В один файл "F.txt" вводиться текст с пробелами знаками препинания. ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скриншотs скрипта на Java

    Здравсвуйте, если кратко, то скриншоты интерфейса не хватило, поэтому нужно как-то изобрести скриншоты программы, которая якобы была. необходимо написать код на языке программирования Java для программной части аппаратно-программного комплекса с миографом, в ...

    Java
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад