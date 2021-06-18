Программа-Тест для сотрудников

Создать программу, позволяющую составлять задания для тестов, проходить их, присваивать оценки. Программа должна устанавливаться на компьютер, запускаться с exe файла. Код должен быть защищен от прямого копирования.

1 тип: тест - вопрос и ответ из набора

2 тип: информация для изучения (видео, текст, картинки) + блок вопросов в виде тестов

3 тип: информация для изучения (видео, текст, картинки) + подтверждение исполнения от преподавателя после устного ответа (преподаватель говорит код для ввода и задание засчитывается после ввода этого кода)

Все наборы тестов должны быть структурированы по курсам.

Курс 1

Задание 1

Задание 2

...

Курс 2

Задание 1

Задание 2

...

В начале теста должен быть выбор курса для прохождения

Визуально

использовать фирменные цвета: оранжевый, салатовый и серый, а также разместить логотип, который будет закреплен в интерфейсе, чтобы он был виден, вне зависимости в какой сущности находится пользователь. Логотип, как и другие материалы, можно взять здесь

https://drive.google.com/drive/folders/18_pTVWB8bPa-I71jIfg7kHdY0DXhjj5k?usp=sharing

Условия

1. 2,3 типы - задания должны быть на отдельной экране, чтобы, выполняя их Ученик уже не видел информацию, которую он прочитал и не мог вернуться назад.

2. При неправильном ответе должно всплывать сообшение: "К сожалению, Вы ответили неверно". Далее вернуть проходящего тест к выполнению того же пункта.