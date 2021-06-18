есть отчеты, в них есть код и тд, по ним нужно сделать программы
Программа-Тест для сотрудников
Создать программу, позволяющую составлять задания для тестов, проходить их, присваивать оценки. Программа должна устанавливаться на компьютер, запускаться с exe файла. Код должен быть защищен от прямого копирования.
1 тип: тест - вопрос и ответ из набора
2 тип: информация для изучения (видео, текст, картинки) + блок вопросов в виде тестов
3 тип: информация для изучения (видео, текст, картинки) + подтверждение исполнения от преподавателя после устного ответа (преподаватель говорит код для ввода и задание засчитывается после ввода этого кода)
Все наборы тестов должны быть структурированы по курсам.
Курс 1
Задание 1
Задание 2
...
Курс 2
Задание 1
Задание 2
...
В начале теста должен быть выбор курса для прохождения
Визуально
использовать фирменные цвета: оранжевый, салатовый и серый, а также разместить логотип, который будет закреплен в интерфейсе, чтобы он был виден, вне зависимости в какой сущности находится пользователь. Логотип, как и другие материалы, можно взять здесь
https://drive.google.com/drive/folders/18_pTVWB8bPa-I71jIfg7kHdY0DXhjj5k?usp=sharing
Условия
1. 2,3 типы - задания должны быть на отдельной экране, чтобы, выполняя их Ученик уже не видел информацию, которую он прочитал и не мог вернуться назад.
2. При неправильном ответе должно всплывать сообшение: "К сожалению, Вы ответили неверно". Далее вернуть проходящего тест к выполнению того же пункта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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