Доработка/написание с нуля торгового бота C#

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок1901 просмотр

Нужно доработать или дописать(на ваше усмотрение, на данный момент, есть авторизация и базовые функции, без логики бота) торгового бота.Научить делать бота в конкретных случаях то, что я скажу.API документация для взаимодействия есть.Язык C#

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